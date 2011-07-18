-TRABZONSPOR'UN HOLLANDA KAMPI SONA ERDİ TRABZON (A.A) - 18.07.2011 - Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 20 günlük Hollanda kampını tamamladı. Hollanda'da iki aşamalı bir kamp gerçekleştiren bordo-mavili takım, 29 Haziran'dan 08 Temmuz'a kadar Arnheim kentine bağlı Hoendorloo kasabasında daha sonra da Venlo kentine bağlı Tegelen kasabasında çalıştı. Bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak bordo-mavililer, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına 20 Temmuz Çarşamba günü kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. -5 KARŞILAŞMA OYNADI- Trabzonspor, Hollanda kampı süresince 5 hazırlık maçı oynarken bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. İlk olarak Almanya'nın Uerdingen takımını 2-0 mağlup eden ardından Romanya'nın Otelul Galati takımı ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Belçika'nın Gent takımını da 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, Belçika'nın Genk ve Charleroi takımını ile 1-1 berabere kaldı. -5 FUTBOLCU GOL ATTI- Trabzonspor'da 5 karşılaşmada 5 futbolcu toplam 7 gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, kalesinde ise 4 gol gördü. Yeni transfer Henrique ve Burak Yılmaz 2'şer, Mehmet Çakır, Giray ve Halil Altıntop ise 1'er gol kaydetti. -YENİLGİSİZ TRABZONSPOR- Resmi maçlarda en son geçen sezonun 19. haftasında 30 Ocak'ta Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olduktan sonra lig sonuna kadar yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Hollanda kampındaki hazırlık maçlarıyla da bu özeliğini sürdürdü.