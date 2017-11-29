Trabzonspor'un eski stadı Avni Aker'de yıkım çalışmaları başladı

Tolga SAĞLAM-Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da 1951 yılında hizmete giren ve 1967 yılından 26 Ocak 2017 tarihine kadar Trabzonspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda yıkım çalışmaları başladı.

26 Ocak 2017 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nin hizmete açılması ile faaliyeti sonlanan Hüseyin Avni Aker Stadı’nda yıkım işlemleri başladı. Trabzon Valiliği\'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) yıkımı gerçekleştirilmesine karar verilen tarihi stadyumda yıkım çalışmalarına deniz tarafında bulunan kale arkası tribününden başlandı. Birçok tarihi başarıların elde edildiği Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun yıkılması vatandaşlarda da üzüntüye sebep oldu.

VATANDAŞLAR ÜZGÜN

Tarihi stadın yıkılması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü aktaran esnaf Fatih Bahadır, “Burada çok anılar oldu, efsaneler bu stattan geçti. Biz de buranın bir parçası olduk. Bu stadın yıkıldığı için üzüntülüyüz” ifadelerine yer verirken, vatandaş Hüseyin Pehlivan, “Burada güzel anılarımız geçti. Yıkılması insanı üzüyor. Burası mazide kalmış değerli bir tesis. Üzüntülüyüz” dedi. Vedat Selim isimli vatandaş da, “1969 doğumluyum. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda unutamayacağımız maçlara şahit olduk. Bu stada maçtan bir gün önce geldiğimizi hatırlıyorum. Ölene kadar çocuklarımıza burayı anlatacağız. Bin yıl da geçse Avni Aker Stadı unutulmaz. Tabi yeni bir stada da ihtiyacımız vardı. Keşke yeni stadımızın ismi de Avni Aker olsaydı” şeklinde yaşadığı üzüntüyü anlatırken, Fuat Öztürk isimli vatandaş ise, “Avni Aker’de Trabzonspor çok başarılı olmuştur. Yeni stat yapıldı ama buranın yıkılmasına çok üzülüyoruz. Yerine ne yapılırsa yapılsın, asla Avni Aker Stadı’nın yerini dolduramaz” dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların açıklamaları

-Avni Aker’in etrafından görüntüler

-Yıkım çalışmalarından görüntüler

HABER:TOLGA SAĞLAM-KAMERA:OSMAN ŞİŞKO/TRABZON-DHA