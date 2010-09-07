-TRABZONSPOR'UN DAVRAZ KAMPI SONA ERDİ ISPARTA (A.A) - 09.07.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Bir oyuncu alırız, iyiyse oynar, değilse diğer oyuncularımız takıma katkı yapar'' dedi. Isparta Davraz'da bugün sona eren kamp çalışmalarını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, ilk günden itibaren tam gün antrenman mesaisi yaptıklarını belirterek, ciddi bir sakatlık yaşamadan ilk etap kamp döneminin sonuna gelindiğini söyledi. Trabzonspor'un kamp döneminde Gaziantepspor ile golsüz berabere sona eren hazırlık karşılaşmasının dikkate alınacak bir maç olmadığını ifade eden Güneş, takımda uyum, pas ve beceriklilik yönünden eksiklikleri gördüklerini bildirdi. Karşılaşmada futbolcularının defansif ve ofansif anlamda pas seçiminde iyi işler yapamadığını anlatan Şenol Güneş, ''Defansif ve ofansif anlamda çabuk düşünmemek, hakemle konuşmak bizim yanlışlarımız oldu. Bu yanlışları görmek önemliydi''dedi. Hazırlık maçında bordo-mavili futbolcuların yüzde 70'nin iyi bir oyun sergilediğini, yeni transfer Glowacki'nin tecrübe ve oyun görüşüyle takımla çıktığı ilk maçında uyum sıkıntısı yaşamadığını ifade eden Güneş, diğer futbolcularla ilgili değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi. Kadrolarında teknik kapasitesi yüksek ve tek top oynamaya müsait, becerisi çok yüksek ve bitirici oyuncular yer aldığını aktaran Güneş, ''Becerikli oyuncuları hücumda kullanabilirsek takım daha çok gol pozisyonuna girecektir. Bir maça bakarak 'Takım tam istediğimiz seviyeye geldi' diyemeyiz. İki üç oyuncu beklediğimin altında oynadı'' diye konuştu. Şenol Güneş, kadroda herhangi bir azaltma yapmadan Almanya'daki ikinci etap kamp programına gidileceğini bildirerek, yeni katılımların da olabileceğini, hazırlık maçlarında bu futbolcuları oynatarak gidecek ve kalacaklarla ilgili son kararını vereceğini kaydetti.