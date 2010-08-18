-TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA 83. RANDEVUSU TRABZON (A.A) - 18.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın İngiltere'nin Liverpool takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndaki 83. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 20 maç, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen organizasyonda 42 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 maç ve UEFA Intertoto Kupası'nda ise 8 maç oynadı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında yaptığı 82 maçta, 32 galibiyet, 32 yenilgi ve 18 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 115 gol atarken, kalesinde 122 gol gördü. -UEFA MAÇLARI- Trabzonspor, İngiltere'nin Liverpool takımı ile yapacağı maçla birlikte UEFA'daki 43. maçına çıkacak. UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşerek yapan Trabzonspor, sahaya çıktığı 42 mücadelede 16 galibiyet, 11 beraberlik, 15 yenilgi aldı. Trabzonspor, rakip fileleri 62 kez havalandırırken kalesinde 65 gol gördü. -LIVERPOOL İLE 2. KEZ EŞLEŞTİ- Trabzonspor, Liverpool karşısında 2. kez turu geçme mücadelesi verecek. İlk olarak 1976-77 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Liverpool ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibini sahasında 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 3-0 yenilerek elenmişti. 3. kez bir İngiliz takımı ile eşleşen bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi'nde 1994-1995 sezonunda Aston Villa'yı sahasında 1-0 yenmiş, deplasmanda 2-0 yenilmesine karşın rakibini eleyerek 3. tura yükselmeyi başarmıştı. -TRABZONSPOR, KUPA KOLLEKSİYONCUSU KARŞISINDA- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın İngiltere'nin Liverpool takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kendi liginde ve Avrupa kupalarında çok başarılı olan bir takıma karşı sınav verecek. UEFA Kupasında en büyük başarısını 3. tura yükselerek yapan bordo-mavililer, 5 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3'er kez UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası elde eden İgiltere'nin Liverpool takımıyla karşı karşıya gelecek. 1892 yılında kurulan ve dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Liverpool'un ligde de 18 lig şampiyonluğu, 7'şer Federasyon Kupası ve Lig Kupası bulunuyor. ''Kırmızılar (The Reds)'' lakabıyla tanınan Liverpool, ülkesinde Manchester United ile ''en fazla lig şampiyonu olan takım'' unvanını paylaşıyor. Liverpool, Real Madrid (9) ve Milan'dan (7) sonra Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kupa kaldıran takım olmasıyla dikkati çekiyor. Kırmızı-beyazlı takım, Real Madrid, Barcelona ve Milan'dan sonra Avrupa'da en fazla kupa kazanan takım olarak da öne çıkıyor. -GÜNEŞ'İN FARKLI HEYECANI- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1976-77 sezonunda oynanan Liverpool maçında Trabzonspor'un kalesini korumuştu. Güneş, bu kez Liverpool maçında teknik direktör olarak heyecan yaşayacak.