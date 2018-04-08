Trabzonspor'u yerliler sırtlıyor

İbrahim ALİOĞLU,(İSTANBUL)

Spor Toto Süper Lig\'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Trabzonspor\'u yerli futbolcular taşıyor. Trabzonspor\'un attığı 50 golün 36\'sı yerli futbolculardan gelirken 22 maçta 22 gol atan Burak Yılmaz, bordo mavililerin yüzünü en çok güldüren isim oldu.

50 GOLÜN 36\'SI YERLİ

Trabzonspor\'da bu sezon çıktığı 22 karşılaşamada 22 gol sevinci yaşayan ve maç başı 1 gol ortalama yakalayan Burak Yılmaz, 26 golle gol krallığı yarışında lider durumda bulunan Galatasaray\'ın Fransız forveti Gomis\'in gerisinde 2\'nci sırada yer alıyor. Bordo-Mavili ekipte 2\'nci sırada ise Yusuf Yazıcı yer aldı. Genç oyuncu, Süper Lig\'de çıktığı 27 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı. Takımda 3\'er kez gol sevinci yaşayan isimler ise 24 Süper Lig maçına çıkan Olcay Şahan ve 23 defa Trabzonspor forması giyen genç futbolcu Abdulkadir Ömür oldu. Bu sezon oynadığı futbolla Milli takımın da değişilmezlerinden olan Okay Yokuşlu ise 26 mücadelede 2 gol kez gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor\'da yabancı futbolculardan Dame N\'Doye ve Hugo Rodallega\'nın 4, Kucka\'nın 3, Onazi\'nin 2 ve Bero\'nun ise 1 golü bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)