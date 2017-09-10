Trabzonspor'u 'Gençler' kurtardı!

Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Trabzonspor, 99 doğumlu Abdülkadir Ömür ve 97 doğumlu Yusuf Yazıcı’nın asist yaptığı maçta sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bordo-mavililere 3 puanı getiren goller Olcay Şahan, Hugo Rodallega ve Ogenyi Onazi’den gelirken, Ankara temsilcisinin tek golünü Ahmet İlhan Özek kaydetti.

Gol perdesini 6’ncı dakikada konuk ekip Gençlerbirliği, Ahmet İlhan Özek’le açtı ve ilk yarının skorunu da belirledi.

İkinci yarıda Ersun Yanal’ın yaptığı her değişiklik skora katkı etti. İkinci devrede oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, 53’te benzetildiği futbolcu Lionel Messi’nin pozisyonunda, Arjantinli yıldıza benzer bir pas verdi Olcay Şahan’a. Olcay, 18 yaşındaki takım arkadaşının bu övgülere şayan olan servisine iyi refleks verdi ve eşitliği sağladı: 1-1.

2 değişiklik; 2 gol

Trabzonspor’un ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda 82’de oyuna giren Rodallega, 84’te Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası yayından verdiği sert ve şık pası isabetli bir vuruşla değerlendirdi: 2-1.

88’de Burak Yılmaz’ın yerine oyuna giren Ogenyi Onazi, 90’da tek başına zorladığı pozisyondan golü çıkardı ve skoru belirledi: 3-1.

Maçtan Notlar

*Ersun Yanal’ın yaptığı 3 değişikliğin 1’i asist (Abdülkadir Ömür), diğer ikisi (Rodallega, Onazi) gol attı.

*Trabzonspor’un genç futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, çok şık asistleriyle sporseverleri mest etti. Özellikle 18 yaşındaki Abdülkadir’in pası akıl ve kalite doluydu.

*Bordo-mavililerin uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Jose Sosa, sahada kalitesini gösterdi. Gençlerbirliği karşısında, Trabzonspor’un transferdeki çabalarını hak edercesine oynayan Arjantinli futbolcu, uzun bir süredir ilk 11’de forma giymemesine rağmen bugün 11 çıktı ve oldukça iyi oynadı. Son golün asistini yaptığı söylenebilir ancak gol Onazi’nin bireysel çabasından geldi.

*Ogenyi Onazi, 386 gün aradan sonra Trabzonspor formasıyla gol attı. Nijeryalı futbolcu en son geçen sezon Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ağlarına 2 gol atmış, Trabzon yerel medyasında "Onazi bi takımdur" başlıkları okuyucuları keyiflendirmişti.