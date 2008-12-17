Trabzonsporlular TFF binasına yürüdü



Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Bursaspor-Trabzonspor maçında yeşil-beyazlı takımın galibiyet golüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Trabzonsporlu taraftarlar TFF'nin Levent'teki binasına yürüyerek, siyah çelenk bıraktı.





Trabzonsporlu taraftarlar hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu protesto ederek, TFF binasına siyah çelenk bıraktı.



Levent'teki metro girişinde toplanan 150'den fazla bordo-mavili taraftar, buradan federasyonun binasına doğru sloganlarla yürüyüşe geçti.



Çevrede güvenlik önlemi alan polis kordonunun içinde siyah çelenkle birlikte yürüyen taraftarlar, ellerindeki siyah balonları, kırmızı kartları sallayıp, düdük çalarak federasyonu protesto etti.



Taraftarlar ayrıca, ''Şampiyonluk önemli değil, senin bu adaletin arenada vermiş olduğun asil ve onurlu mücadelen yeter'', ''Susmuyoruz temiz bir lig istiyoruz'', ''Federasyon haksızlık karşısında susma, susup da dilsiz şeytan olma'' diye pankartlar taşıdı.



POLİS GRUBU DURDURDU



Federasyon binasına yaklaşık 50 metre kala polisler tarafından durdurulan taraftarlardan beş kişi, polis kordonundan geçip federasyon binasının önüne siyah çelenk bıraktı.



Burada bir açıklama yapan taraftar temsilcisi Metin Külünk, hataların insanlara mahsus olduğunu bildiklerini ifade ederek, ''Bu düşüncemize rağmen, dünkü açıklamasında, kararlarda kasıt aranmamasını isteyen TFF'ye Trabzonsporlu olarak soruyoruz; haftalardır sonuca etki eden hakemleri dinlendirmek yerine 'fahiş ve özrü kabul olmayan hatalara ödül verir gibi' hemen akabinde maçlara verilmesi bir kasıt değil midir? Yok eğer kasıt olmadığına inanıyorsanız neden bu hafta adı geçen hakemlerin hiç birine görev vermediniz. Yoksa görev mi tamamlandı? Aptal değiliz, en az perde arkasında oynayanlar kadar akıllıyız.



Eğer hakem camiası veya varsa haince oyuncular, bugüne kadar olumlu tek bir icraatını göremediğimiz federasyon da dahil olmak üzere bilmelidirler ki, bütün karar alıcılarının, gizli emelleri devam ederse ve ettirilirse ihanet zemberekleri içerden çevrilmeye devam ederse, bugünkü kalabalığın binlerce katını, yine burada bulursunuz. Her alanda özellikle haksızlıklara karşı korkunç bir mücadele gücünü içinde taşıyan Trabzonspor camiasına direnemezsiniz. Bugün son bir kere daha yutkunuyoruz. Nefesimizi topluyoruz. Rüzgar ekenlere fırtınamızı asla biçtirmeyeceğiz'' diye konuştu.

