Trabzonsporlu teknik adam istifa mı edecek?

Mersin İdmanyurdu deplasmanında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle, Süper Lig'de üst üste 4. yenilgisini alan Trabzonspor'un teknik direktörü Şota Alveladze'nin maç sonrasında yaptığı "Mücadeleyi kolay bırakmak istemiyorum" açıklaması, istifa sinyali olarak yorumlandı.

Hürriyet'in haberine göre, Mersin İdmanyurdu'na 3-2 mağlup oldukları maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Gürcü teknik adam, alınan kötü sonuçlar sebebiyle üzgün olduğunu ve konuşmanın da zor olduğunu belirtti. 'Mücadeleyi kolay bırakmak istemiyorum' diyen Şota, camianın içinde, dışında ve futbolcular arasında çok sayıda 'olay' yaşandığını ve morallerinin bir türlü yükselmediğini belirtti.

Şota açıklamasının sonunda ise göreve devam edip etmeyeceği hakkında muğlak cümleler kurdu. "Ben her türlü mücadeleyi vermeye hazırım ama patronlarla da oturup konuşmamız lazım. Futbol zor... Süleyman Hurma ile konuşmam lazım.