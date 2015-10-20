T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonsporlu teknik adam istifa mı edecek?

Şota: Mücadeleyi kolay bırakmak istemiyorum...

20 Ekim 2015 02:48

Mersin İdmanyurdu deplasmanında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle, Süper Lig'de üst üste 4. yenilgisini alan Trabzonspor'un teknik direktörü Şota Alveladze'nin maç sonrasında yaptığı "Mücadeleyi kolay bırakmak istemiyorum" açıklaması, istifa sinyali olarak yorumlandı.

Hürriyet'in haberine göre, Mersin İdmanyurdu'na 3-2 mağlup oldukları maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Gürcü teknik adam, alınan kötü sonuçlar sebebiyle üzgün olduğunu ve konuşmanın da zor olduğunu belirtti. 'Mücadeleyi kolay bırakmak istemiyorum' diyen Şota, camianın içinde, dışında ve futbolcular arasında çok sayıda 'olay' yaşandığını ve morallerinin bir türlü yükselmediğini belirtti.

Şota açıklamasının sonunda ise göreve devam edip etmeyeceği hakkında muğlak cümleler kurdu. "Ben her türlü mücadeleyi vermeye hazırım ama patronlarla da oturup konuşmamız lazım. Futbol zor... Süleyman Hurma ile konuşmam lazım.

ETİKETLER

Şota Alveladzetrabzonsporspor toto süper ligistifaşota istifa edecek mi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24