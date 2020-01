-Trabzonsporlu taraftarlardan TFF'ye protesto İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - Trabzonspor taraftarları, futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla başlayan süreçteki tepkilerini dile getirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. TFF'nin İstinye'de bulunan binası önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, pankartlar ve sloganlarla TFF yönetimini protesto ederlerken, bina önünde bir süre horon oynadı. İstanbul Trabzonsporlular Platformu Başkanı Ali Uzunay ve Kızılay eski Başkanı Tekin Küçükali, TFF binası önüne, üzerinde ''Temiz lig istiyoruz'' yazılı bir siyah çelenk bıraktı. Ali Uzunay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonsporluların temiz lig, hak ve adalet için yürüdüğünü vurgulayarak, ''Defalarca hakkı gasp edilmiş, hayat alanı daraltılmış ve buna rağmen bir gün olsun başını öne eğmemiş, onurlu, azimli ve inatçı bir camianın temsilcileriyiz. Futbolun sadece ve sadece sonucu sahada belirlenen bir oyun olmasını istiyoruz'' dedi. ''Türk futbolunu iyileştirme, temizleme ve fair-play ruhu ile donatma sorumluluğu taşıyan kurumların, bazı camiaların hizmetine girmiş olmasını kabullenemiyor, elimizde bu kadar belge ve kanıt varken kaybedilen zamana da tahammül edemiyoruz'' ifadelerini kullanan Uzunay, ''Bu federasyon binasında yaşayan, hayatını bizlerin futbol sevgisi üzerinde sürdürenlerin, futbola, hayata ve futbol camiasına bakış açılarını, ahlak seviyelerini okudukça, gördükçe, önce üzülüyor, sonra sinirleniyoruz. Ortayla çıkan çıplak gerçekler göstermektedir ki, Türk futbolu hiç bu kadar kirletilmemişti. Logosu üzerinde Türk bayrağı bulunan bir kuruma karşı durmak, önünde ona meydan okumak bize zor geliyor. Ama bize bu gücü ve hakkı veren, eli kirli, ruhu ve vicdanı bulunmayan, baktığı her şeyi para görenleri buradan temizleme hevesidir'' diye konuştu. -''58. madde Türk futbolunun namusudur''- Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin şike yapan kulüplere verilen cezaları belirleyen 58. maddesinin değiştirilmesine yönelik çalışmalara da tepki gösteren Uzunay, ''58. madde, Türk futbolunun namusudur ve değiştirilemez. Spor kulüpleri, özellikle de Anadolu'daki spor kulüplerinin yönetici ve başkanları şunu çok iyi bilmelidirler ki, kulüplerinizin sahipleri Türk futbolseverleridir. 58. maddenin değişimine onay veremezsiniz. Şikecilerle işbirliği yapamazsınız, yapmamalısınız'' dedi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in yeniden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesini sert bir dille eleştiren Uzunay, ''Her maç kendisine küfür edenlere tek kelime cevap vermeyen Trabzonspor taraftarını cezalandırdınız. Gerçek ahlaksızları duymazlıktan geldiniz. Ekranlarda ağlayan ve yalanlarıyla sizleri itham edenlerin önünde diz çöktünüz. Hakkını arayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'e de her Allah'ın günü ceza vermek hevesindesiniz. Bütün karar alıcılar iyi bilmelidir ki, oynanan her türlü haksız oyunu bozmaya gücümüz vardır ve bu gücü adalet yerin buluncaya kadar kullanacağız'' şeklinde konuştu. -Galatasaraylılardan destek- Trabzonspor taraftarlarının TFF binası önüne yaptığı protesto gösterisine Galatasaraylılardan da destek geldi. TFF önüne gelen yaklaşık 30 kişilik Galatasaray taraftar grubu, Trabzonspor taraftarlarına destek verdiler. -Geniş güvenlik önlemleri- TFF'nin İstinye'deki binası önündeki protesto gösterisi sırasında, güvenlik güçleri geniş önlem aldı. Çevrede olası taşkınlıklara karşı tertibat alan polis, protestocu grubu çember içinde tuttu. Taraftarlar, gösterinin ardından olaysız bir şekilde dağıldılar.