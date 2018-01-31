Trabzonsporlu Sosa: "Bu formayla tarih yazmayı diliyorum"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



Trabzonspor\'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, Bordo-mavili takımın oyuncusu olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum” dedi.

Deneyimli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün transfer döneminin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarını selamlamak ve bu kulübün yüzde yüz oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018 yılını kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz her yer Trabzon” ifadelerine yer verdi.

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