Trabzonsporlu Rodallega, PFDK'ya sevk edildi

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez, Çorum Belediyespor maçında rakibine yaptığı \"kural dışı hareket\" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği\'nin kararı şöyle;

\"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ\'in 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 26.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"

İSTANBUL / DHA