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Trabzonsporlu futbolcu Kevin Constant gözaltına alındı

Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Constant, adliyeye sevk edildi

03 Ekim 2015 21:10

Trabzonspor'un Gineli futbolcusu Kevin Constant, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda polis, özel güvenlik ve yer hizmeti personeline küfür ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Constant'ı havalimanına getiren taksinin şoförü de, parasını alamadığı gerekçesiyle futbolcudan şikayetçi oldu.

CNN Türk'ün haberine göre, Trabzonsporlu Kevin Constant, sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile İstanbul'dan Fransa'nın Nice kentine uçmak için taksiyle Atatürk Havalimanı'na geldi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde biniş bankosunda işlemlerini tamamlayan Constant, sonra pasaport kontrol noktasına geldi.

Yurt dışına çıkış işlemleri yaptırmak için geldiği pasaport kontrol noktasında ekonomi sınıfı bileti olmasına rağmen Business Class yolcularına ayrılan bölümden geçmek isteyen 28 yaşındaki futbolcu, yer hizmeti görevlisinin izin vermemesine rağmen güvenlik kontrolünden geçmeye çalıştı. Kendisini engelleyen güvenlik görevlisi ve polise İngilizce küfür eden Kevin Constant, kelepçe takılarak göz altına alındı ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Constant daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne götürülerek savcı karşına çıkartıldı.

Polis, güvenlik görevlisi ve yer hizmetleri görevlisinin şikayetçi olduğu Kevin Constant'ı sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na getiren ve parasını alamayan taksici de şikayetçi oldu. 

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