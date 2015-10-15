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Spor

Trabzonsporlu Erkan Zengin o iddiayı doğruladı: Herkesten özür diliyorum

Erkan Zengin, resmi siteden açıklama yaptı

15 Ekim 2015 18:17

Trabzonspor'da o iddia kabul edildi... Süper Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'a 3-1 kaybedilen karşılaşma sonrasında Erkan Zengin'in takım arkadaşı Mehmet Ekici'yi yumrukladığı iddiası medyada yer almış ancak bordo mavili ekip bu iddiaya karşı sessiz kalmıştı. Olayın baş kahramanlarından Erkan Zengin bugün resmi site aracılığı ile camiadan ve takım arkadaşı Mehmet Ekici'den özür dileyerek o iddiaları doğruladı.

Bordo mavili ekip 26 Eylül'de oynanan karşılaşmada rakibi Osmanlıspor 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılmış ve o dönem gündeme gelen iddialara göre soyunma odası karışmıştı.

Mağlubiyetin etkisiyle soyunma odasında tartışmaya başlayan oyunculardan Erkan Zengin, Mehmet Ekici'ye hiç beklenmedik bir şekilde yumruk atmış bu olay karşısında bütün takım şoka girerken olay araya giren diğer oyuncular sayesinde daha fazla büyümeden sonlandırılmıştı.

Ancak bu olay sonrasında Mehmet Ekici antrenmanlara çıkmadığı gibi iddialara göre tesislere bile uğramamaya başlamıştı. Olayın üzerinden yaklaşık 3 hafta geçtikten sonra bordo mavili ekip sorunu çözmek adına önemli bir adım atmış gibi görünüyor.

Erkan Zengin resmi siteden yaptığı açıklamada başta Mehmet Ekici olmak üzere hem başkan ve yöneticiler hem de teknik ekip ile takım arkadaşlarından özür diledi. 

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