Trabzonsporlu Aytaç Kara sezonu kapattı

Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcusu Aytaç Kara'nın sezonu kapattığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Akhisar Belediyespor maçında sakatlanarak oyunu terk eden ve tarak kemiklerinde kırık tespit edilen oyuncumuz Aytaç Kara'nın yapılan ileri tetkik ve konsültasyonları neticesinde kırığın cerrahi olarak fiksasyonuna karar verilmiş olup, bugün Trabzon 'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuz sezonu kapatmıştır. Yeni sezonda takımımızla birlikte çalışmalara başlayacak olan Aytaç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."