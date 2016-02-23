Trabzonsporlu Aykut Demir hakemi tehdit etti iddiası: Ayaklarına sıkacağım!

Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yönetimiyle büyük tepki toplayan FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel’in tehdit edildiği öne sürüldü. Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre, Bitnel'in gösterdiği kırmızı kart sonrası Trabzonsporlu Aykut Demir tarafından “Ayaklarına sıkacağım. Seni dışarıda döverim. Vuracağım seni” ifadeleriyle tehdit edildiği iddia edildi.

Demir'in sözlerinin raporlara da girdiği ileri sürüldü. Bitnel ve olaylara şahit olan dördüncü hakem Murat Özcan’ın disiplin raporlarının dün TFF Hukuk Müşavirliği’ne ulaştığı belirlendi.

Maç bitiminde ise soyunma odası koridorunda hakemin üzerine yürüyerek saldırmak isteyen, ancak araya giren futbolcular ve görevliler tarafından engellendiği iddia edilen Aykut Demir’in bugün tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edileceği kaydedildi. Aykut’un bu eyleminin maçın temsilcileri Yaşar Çatal ve Selçuk Küçükoğlu tarafından da rapor edildiği öğrenildi.



Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı’nın, “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme”başlıklı 41. maddesine göre işlem görecek olan Aykut Demir, koridordaki eylemi “Saldırı” başlıklı 44. madde kapsamında değerlendirilirse toplamda alacağı ceza, çift rakamlı sayılara yükselebilecek.



İşte o maddeler:



Disiplin Talimatı’nın 41. maddesinin 1-a bendi, “TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan;



(a) Futbolculara iki ila beş; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise üç ila yedi müsabakadan men cezası verilir” hükmünü içeriyor.



“Saldırı” başlıklı 44. maddenin 2-a bendi ise, “Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;



(a) Futbolculara on ila on beş müsabakadan men cezası” verilir ifadeleri taşıyor. Aykut’un iki ayrı suçtan yargılanması durumunda sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek.