Trabzonsporlu Amiri ve Hosseini, şampiyonluk hedefliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'un İranlı futbolcularından Vahid Amiri, Trabzonspor\'daki tek hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu ve bu hedefi için de savaşmaya geldiğini belirtirken, Majid Hosseini ise, \"Hedeflerimin başında Trabzonspor\'a katkı sağlamak var. Gelecek yıl takımımla birlikte Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyorum\" dedi.

Trabzonspor\'un sezon başında kadrosuna kattığı yeni transferlerinden İranlı Vahid Amiri ile Majid Hosseini, kulüp dergisinde yer alan röportajlarında, hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak bordo-mavili takıma geldiklerini, şampiyonluk ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedeflediklerini vurguladılar.

AMİRİ: \"TRABZONSPOR\'DAKİ TEK HEDEFİM ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK\"

İran\'da küçük yaştaki yetenekli çocukları tespit etmek için bir çalışma yapılmadığını anlatan Amiri, \"Herkes profesyonel futbolcu olmayı ister ama olamaz. Ortam ve imkanların da buna uygun olması gerekiyor. İran\'da küçük yaştaki yetenekli çocukları tespit etmek için bir çalışma yapılmıyor. Bu nedenle 19 yaşından sonra kariyerim başladı. Tüm bunlara rağmen hedefime ulaştım. Umarım tüm gençlere örnek olurum. Benim hayatımda belli katmanlar vardır. İlk sırada Allah geliyor. Her şeyi Allah\'tan isterim. İkinci sırada annem ve babam var. Benim için çok dua edip hep destek vermişlerdir. Maddi açıdan normal ailelerden bir kat aşağıdaydık. Ne paramız ne de torpilimiz vardı. Her şeyi kendi çabamızla elde ettik. Elimden geldiğince çaba harcadım, acı çektim, ama hedefimi düşündüğüm zaman rahatladım. Sonuç olarak verdiğim tüm sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadım\" dedi.

\"HEPİMİZİN AMACI BEKLENTİLERİ KARŞILAYIP BAŞARILI OLMAK\"

Dünya Kupası sonrası en güzel teklifi Trabzonspor\'dan aldığını anlatan Amiri, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

\"Trabzonspor\'un köklü ve büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Sözleşmeyi imzaladığım zaman büyük bir sorumluluk aldığımı da anladım. Taraftarların sevgisine de hayran kaldım. Takımı kendi özel hayatlarının önünde tuttuklarını gördüm. Kültürel olarak da ülkemle birçok açıdan benzerlik var. Allaha şükür ki her şey takımın başarı elde etmesi için hazır. Hepimizin amacı taraftarlarımızın beklentilerini karşılayıp başarılı olmak.\"

\"ŞİMDİ YENİ BİR HEDEFE YÜRÜME ZAMANI\"

Trabzonspor\'da büyük başarılar elde etmek istediğini kaydeden Amiri, şöyle devam etti:

\"Öncelikle buraya gelirken hiçbir zorluk yaşamadığımı belirtmem gerekiyor. Ben bir karar verdim mi yaparım. Yeni bir kulüpte, yeni bir heyecan yaşamak istiyordum ve bunu başardım. Futbola ilk başladığım andan itibaren beni geriye veya ileriye götüren etkenleri düşünüp, onları hesaplayarak hareket eden bir insanım. Şimdi burada olmamın sebebi de onları düşünmemdir. Trabzonspor\'da büyük başarılar elde etmek istiyorum. İran\'da şampiyonluk yaşadım. Şimdi yeni bir hedefe yürümek zamanıdır.\"

\"ADAPTASYON SÜRECİNİ YÜZDE 100 ATLATTIM\"

İlk kez yurt dışına çıktığı için çeşitli zorluklar yaşayabileceğini düşündüğünü anlatan Amiri, bu konuda şunları dedi:

\"Takıma adaptasyon anlamında sorun yaşayabileceğim aklıma gelişmişti. Ancak Allah\'a şükür böyle olmadı. İlk geldiğim gün birkaç kez şehir merkezine gitmiştim. Orada insanlar bana ilgi gösterdiler, sıcak davandılar. Hepsi başarı diledi. Takımda ise çok samimi bir ortamla karşılaştım. Teknik heyetimiz başta olmak üzere, takım kaptanımıza, deneyimli oyuncularımıza ve diğer oyuncu arkadaşlarıma beni hızlı bir şekilde benimseyip, yardımcı olmaya çalıştıkları, kardeş gibi davrandıkları için çok teşekkür ediyorum. Birkaç haftadır buradayım ve futbolcular dışında diğer görevliler de bana çok yardımcı oldular. Onlara da teşekkür ederim. Bu nedenle adaptasyon sürecini yüzde 100 atlattığımı söyleyebilirim.\"

\"SAVAŞMAYA GELDİM\"

Bildiğim kadarıyla dünyadaki en iyi yedi lig arasında yer alıyor. Önemli bütçelerin ve oyuncuların yer aldığı bir lig. Takımımızdaki oyuncuların da çoğu milli takımlarında mücadele ediyor ve çok kaliteliler. Buraya geldiğimde yöneticilerimizle yaptığımız görüşmede ligdeki mücadele gücünden bahsettiler. Gördüğüm kadarıyla da durum öyle. Geçtiğimiz senelerde izlediğim lig içinde Trabzonspor\'un çok önemli bir yere sahip olduğunu görmüştüm. Benim Trabzonspor\'daki tek hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu hedefim için de savaşmaya geldim. Teknik heyet ve kadro kalitemiz bu hedefi gerçekleştirmek için yeterli. Çok çalışıp tüm hedeflerimizi yerine getireceğiz inşallah.

HOSSEİNİ: \"GELECEK YIL TAKIMIMLA AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE ETMEK İSTİYORUM\"

Trabzonspor\'un İranlı savunma oyuncusu Hosseini ise kariyerinin başlangıç aşamasını anlatırken, koyduğu hedeflere ulaşmak için çok çabaladığını belirterek, \" Hayal ettiğinizden çok fazla zorluklar var; ama 10 yaşında futbola başlayıp, 13 yaşında milli takıma davet edildiğim için benim için her şey daha çabuk normalleşti. 16-18 yaş arası finansal açıdan zorluklar yaşadım. O dönem kendime profesyonel futbolculuk hedefini koydum ve çok çabaladım. Günde normalde iki saat antrenman yaparken, bunu beş saate çıkardım. Bu şekilde hedefime ulaştım ve aileme de katkı sağladım\" ifadelerini kullandı.

\"HEDEFİM TAKIMIMIN BAŞARILARINA VE ŞAMPİYONLUĞUNA KATKI SAĞLAMAK\"

Bu takıma gelmeyi çok hayırlı gördüğümü vurgulayan Hosseini, bu konuda şunları dedi:

\"Umarım takımım için de hayırlı olur. Burada taraftarlar çok iyi. Takıma ve bizlere karşı büyük sevgi besliyorlar. Ayrıca Vahid ile birlikte aynı takımda oynamak da çok güzel. Hedefim en iyi futbolumu sergileyip, takımımın başarılarına ve şampiyonluğuna katkı sağlamak.

İlk kez ülke dışına çıktığını belirten ve hedefleri hakkında da konuşan Hosseini, \"İlk aşamada böyle zorluklar vardır ;ama ülke dışına çıkacak olmak beni korkutmadı. Sadece eski kulübümün taraftarları kalmamı çok istediler. Ancak hedeflerim doğrultusunda bu adımı atmam şarttı. Buraya gelmekle işim bitmedi. Şimdi buraya gelmemi sağlayan futbolumu sürekli geliştirmem gerekiyor. Kısa vadeli hedeflerim var. Bu hedeflerim başında Trabzonspor\'a katkı sağlamak var. Teknik heyet ve taraftarların güvendiği bir oyuncu olup, gelecek yıl takımımla birlikte Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyorum\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

FOTOĞRAFLI