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Spor

Trabzonspor'la anlaşan Ersun Yanal bir hafta içinde Trabzon'a gidiyor

Bordo-mavililerin, milli maçlar nedeniyle verilecek iznin ardından hazırlıklarına 12 Kasım Çarşamba günü Yanal yönetiminde başlamasının planlandığı bildirildi

10 Kasım 2014 01:10

Teknik direktör Vahid Halilhodzic ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'un, Ersun Yanal ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, bordo-mavili kulüp yöneticilerinden alınan bilgiye göre, Yanal ile son bir görüşme yapılacak ve bir aksilik çıkmaması halinde tecrübeli teknik adam hafta içinde Trabzon'a gelecek.

Bordo-mavililerin, milli maçlar nedeniyle verilecek iznin ardından hazırlıklarına 12 Kasım Çarşamba günü Yanal yönetiminde başlamasının planlandığı bildirildi.

 

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