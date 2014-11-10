Trabzonspor'la anlaşan Ersun Yanal bir hafta içinde Trabzon'a gidiyor

Teknik direktör Vahid Halilhodzic ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'un, Ersun Yanal ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, bordo-mavili kulüp yöneticilerinden alınan bilgiye göre, Yanal ile son bir görüşme yapılacak ve bir aksilik çıkmaması halinde tecrübeli teknik adam hafta içinde Trabzon'a gelecek.

Bordo-mavililerin, milli maçlar nedeniyle verilecek iznin ardından hazırlıklarına 12 Kasım Çarşamba günü Yanal yönetiminde başlamasının planlandığı bildirildi.