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Ekonomi

Trabzonspor hisseleri tavan yaptı İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2011 14:12

-Trabzonspor hisseleri tavan yaptı İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 1-0 yenen Trabzonspor'un İMKB'de işlem gören hisseleri, dünkü kapanışa göre yüzde 11,34'e ulaşan artışla tavan fiyattan işlem görüyor. İMKB'de hisseleri işlem gören diğer kulüplerin hisse senetlerindeki artışlar ise sınırlı kaldı. Düne göre, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri yüzde 2,42, Fenerbahçe Sportif hisseleri yüzde 0,42 ve Galatasaray Sportif hisseleri de yüzde 0,66 oranında artış gösterdi. Dünkü kapanışta 19,85 lira olan Trabzonspor Sportif hisseleri seans açılışından itibaren 21,80-22,10 lira aralığında işlem görüyor. Trabzonspor Sportif hisseleri geçen cuma gününe göre de yüzde 2,79 artıda bulunuyor.

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