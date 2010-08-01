-TRABZONSPOR'DAN ''VEFA'' ANITI TRABZON (A.A) - 01.08.2010 - Trabzonspor Kulübü tarafından, çeşitli nedenlerle vefat eden taraflar, futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler anısına yaptırılan, ''Bir Sevda Uğruna Vefat Edenlere Saygıyla'' anıtı açıldı. Bordo-mavili kulüp tarafından, Trabzon Belediyesi'nin katkılarıyla, hayatını kaybeden Trabzonspor'a gönül vermiş taraftarlar, yöneticiler, futbolcular ile teknik ekip adına kent merkezindeki Trabzonspor Parkı'nda, ''Bir Sevda Uğruna Vefat Edenlere Saygıyla'' başlığıyla inşa edilen anıtın açılışı için tören düzenlendi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Divan Başkanı Ali Özbak, Teknik Direktör Şenol Güneş, Yardımcı Antrenör Ünal Karaman, eski Teknik Direktör Ahmet Suat Özyazıcı, eski futbolcu ve yöneticiler, anıtın tasarımını yapan mimar Aytaç Akyüz ile 18 yıl önce Beşiktaş maçını izlemeye giderken trafik kazasında ölen Trabzonspor taraftarı Yusuf Sevgi'nin kardeşi Mehmet Sevgi'nin de aralarında yer aldığı taraftarlar katıldı. Törende konuşan Hayrettin Hacısalihoğlu, anıtın yapılmasına katkı sağlayanlara teşekkür ederek, ''Bu anıtın yapılmasında Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun gayreti, duyarlılığı var. Trabzon'daki her kurumun Trabzonspor'a bu tür imkanlar sağlamada kolaylık ve ilgi göstermesini arzu ediyoruz. Bu anlamda Gümrükçüoğlu ile Belediye Meclisine teşekkür ediyorum'' dedi. Hacısalihoğlu, anıtın hayatını kaybeden Trabzonsporlular için yapıldığını anımsatarak, şöyle konuştu: ''Bu yönetim döneminde bir çok anıt yapıldı, vefa duyguları yeşertildi, zaten Trabzonspor gibi sosyal kurumlarda olması gereken özelliklerin biri de budur ama 'şunun adına da yapılsaydı' gibi tenkitler, davranışlar da olabilir. Biz bunu başlattık, inşallah bizden sonra gelecekler daha çok tesis kazandırır, hem tesis kazandırırlar hem ismini verirler. Fakat bugüne kadar yalnız düşüncede kalanlar bu yönetim döneminde başlatılmış oldu, bunlardan bir tanesi Trabzonspor uğrunda vefat etmiş taraftarlarımız, burada görev yaparak kulübe katkı sağlamış yöneticiler ve futbolcular, kısacası Trabzonspor ile ilişkisi olup da vefat etmiş olanlar anısına bir anıt yapıldı. Bu anıtın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.'' Taraftarlar adına konuşan ve 18 yıl önce Beşiktaş maçına giderken geçirdiği trafik kazasında ölen Trabzonspor taraftarı Yusuf Sevgi'nin kardeşi olan, aynı olayda başka yakınlarını da kaybettiği belirtilen Mehmet Sevgi, anıtın biraz olsun acılarını hafiflettiğini anlatarak, anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.