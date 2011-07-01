-TRABZONSPOR'DAN TFF AÇIKLAMASI TRABZON (A.A) - 01.07.2011 - Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'na seçilen Erdal Atalay'la ilgili medyada yer alan haberler nedeniyle açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında TFF Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna seçilen Erdal Atalay'ı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak'ın listeye önerdiği yönünde haberlere yer verildiği anımsatıldı. Bu konuda yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı ve farklı amaçlara yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, ''Seçim süreci boyunca sayın bakanımızın bu konuda kulübümüze herhangi bir telkini ve tavsiyesi olmadığı gibi, daha sonra da yönetim kurulunca kendisiyle yaptığımız görüşmede böyle bir önerisi bulunmadığını bizzat ifade etmiştir'' denildi.