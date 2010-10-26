-TRABZONSPOR'DAN TEOFİLO AÇIKLAMASI TRABZON (A.A) - 26.10.2010 - Trabzonspor Yönetim Kurulu, kentten izinsiz olarak ayrılan oyuncusu Teofilo Gutirrez konusunda açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan kısa açıklamada, ''Takımımızın Kolombiyalı oyuncusu Teofilo Gutierrez, dün akşam katılması gerektiği çalışmaya izinsiz olarak gelmemiştir. Ayrıca oyuncunun bugün izinsiz olarak şehri terk ettiği bilgisine ulaşılmıştır'' denildi. Geçen hafta cumartesi günü yapılan Gençlerbirliği maçının ardından bordo-mavili futbolculara 2 gün izin verilirken, teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Teofilo ve bazı futbolculara da dün için özel çalışma programı verilmişti. Bu arada, edinilen bilgiye göre, bordo-mavili kulübün, izinsiz olarak kentten ayrılan Teofilo'ya ulaşmak gibi bir çaba içerisinde olmadığı ve bu futbolcunun aranmayacağı bildirildi. Teofilo'nun şu anda İstanbul'da olduğunun bilindiği ve dönmemesi halinde bu futbolcu ile ilgili hukuki işlemlerin başlatılıp konunun FİFA'ya götürüleceği de öğrenildi.