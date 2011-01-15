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Spor

TRABZONSPOR'DAN TARAFTARA UYARI TRABZON (A.A)

15 Ocak 2011 13:11

-TRABZONSPOR'DAN TARAFTARA UYARI TRABZON (A.A) - 15.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda yarın Manisaspor ile sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor'da taraftarlar kurallara uymaları konusunda kulüp tarafından uyarıldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, statta koltuk kırılmaması, meşale yakılmaması başta olmak üzere sahaya konfeti ve yabancı madde atılmaması, küfürlü tezahürat yapılmaması ve merdiven boşluklarına oturulmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, bu tür eylemlerin sonucunda kulüplerin ciddi cezalarla karşı karşıya kaldığı ve eylemi gerçekleştirenlerin de cezalandırıldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi: ''Daha önce oynadığımız maçlarda yakılan çok sayıda meşale ve sahaya giren seyirciler nedeniyle önemli miktarda para cezası almıştık. Taraftarımızı meşale yakmamaları konusunda duyarlı olmaya bir kez daha davet ediyoruz. Kulübümüzün boş yere maddi kayba uğramamasına özen gösterelim. Taraftarımızdan konuya hassasiyet göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini bekliyoruz.''

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