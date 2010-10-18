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Spor

TRABZONSPOR'DAN SELÇUK VE CEYHUN AÇIKLAMASI TRABZON (A.A)

18 Ekim 2010 21:54

-TRABZONSPOR'DAN SELÇUK VE CEYHUN AÇIKLAMASI TRABZON (A.A) - 18.10.2010 - Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesinin sürdüğünü ve uzatma opsiyon hakkının elinde bulunduğunu, Selçuk İnan'ın da gelecek sezon bordo-mavili formayı giyeceğine inancının tam olduğunu bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Selçuk İnan ve Ceyhun Gülselam'ın isimlerinin medyada sürekli farklı takımlarla anıldığı belirtilerek, şunları kaydedildi: ''Futbolcularımızdan Ceyhun Gülselam'ın kulübümüzle sözleşmesi sürmekte ve uzatma opsiyon hakkı elimizde bulunmaktadır. Yine Selçuk İnan başarılı performansıyla milli takıma seçilen, takımımızın kaptanları arasında yer alan başarılı bir sporcumuzdur. Kendisiyle yeni dönem koşulları için görüşmelerimiz sürmektedir. Selçuk'un önümüzdeki sezon da bordo-mavili formayı giyeceğine olan inancımız tamdır. Bu gerçekler ışığında oyuncularımızın isimlerinin zamansız ve dayanaksız olarak transfer gündeminde tutulmaya çalışılmasını kınıyor, medyayı kamuoyunu gereksiz yere yanıltmamaya davet ediyoruz.'' -BEYOĞLU'NDAKİ GERGİNLİK BİZLERİ ÜZDÜ-  Yapılan diğer açıklamada da Trabzonspor'un dün Kasımpaşa ile oynadığı müsabaka öncesinde bu karşılaşmayı izlemek için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na giden bordo-mavili taraftarlar ile Beyoğlu'nda gerçekleştirilen mitinge katılanlar arasında yaşanan gerginliğin, kulübü fazlasıyla üzdüğü belirtildi. Açıklamada, ''Trabzonspor gibi tüm legal siyasi eğilimlere eşit uzaklıkta kalmayı benimseyen bir kulübün mensupları olarak ortaya çıkan bu tabloyu, bireysel etkilerle kabaran toplum psikolojisinin bir ürünü olarak yorumluyor, bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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