-Trabzonspor'dan PFDK tepkisi ANTALYA (A.A) - 31.12.2011 - Selçuk Kılıç - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, 4'üncü kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki göstererek, Kulüpler Birliği'nin de kendilerine destek olmadığını söyledi. Başkan Şener, Kulüpler Birliği'nin, sürekli olarak PFDK'ya sevk edilmelerine rağmen kendilerine destek vermediğini savunarak, perşembe günü Kulüpler Birliği toplantısında, birlikten çekilip çekilmeme konusunda karar alacaklarını kaydetti. Sadri Şener, Futbol Federasyonu tarafından Trabzonspor Kulübü'ne gönderilen sevk yazısının gerekçesindeki ifadelere de dikkati çekerek, ''Bize gönderilen bu yazının son bölümünde bir müsabakadan bahsediliyor. Benim zaten seyirden men cezam var, maçlara giremiyorum. Ben hangi maçla ilgili konuştum ki benden o müsabakayla ilgili savunma istiyorlar'' diye konuştu.