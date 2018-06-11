Trabzonspor'dan genç oyuncular için ‘sağduyu' çağrısı

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor Kulübü, altyapıdan yetişmiş ve yetişmekte olan futbolculara ilişkin ortaya konan eleştirilerin, dedikodular üzerinden yıpratıcı ve yaralayıcı değil, daha sağduyulu ve yapıcı olmasını istedi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, \"Trabzonspor, yıllardır Türk futboluna kazandırdığı sayısız sporcuyla ülkemizde futbolunun gelişimine öncülük etmiş bir kulüptür. Kulübümüz bünyesinde yetişen futbolcular yalnızca sportif başarıları ile değil; sağlam karakterleriyle de ülke futboluna her zaman örnek olmuştur. Çünkü Trabzonspor, futbolcularının sportif olduğu kadar, kişisel ve ahlaki gelişimlerini de en sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri için azami özen göstermektedir. Bu bağlamda, bünyemizde yetişmiş ve yetişmekte olan futbolculara ilişkin kulüp olarak gösterdiğimiz hassasiyet, çaba ve ilginin, aynı özen ve duyarlılıkla spor camiasında da karşılık bulmasını beklemekteyiz. Haliyle geleceğimiz olan genç futbolculara ilişkin ortaya konan eleştirilerin, dedikodular üzerinden yıpratıcı ve yaralayıcı değil, daha sağduyulu ve yapıcı olması, Trabzonspor’un olduğu kadar ülke futbolunun da selameti açısından önem taşımaktadır\" ifadelerine yer verildi.

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