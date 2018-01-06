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Spor

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili açıklama

TOLGA SAĞLAM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sabah yapılan antrenmanı sakatlanarak yarıda bırakan Burak Yılmaz ile ilgili açıklama yayımlandı

06 Ocak 2018 20:23

TOLGA SAĞLAM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor\'da sabah yapılan antrenmanı sakatlanarak yarıda bırakan Burak Yılmaz ile ilgili açıklama yayımlandı.
Bordo-mavililerin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, \"Takımımızın Antalya kampında bu sabah yaptığı çalışmada sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Burak Yılmaz\'a çekilen MR sonucunda sağ diz arka dış köşede (posterolateral) 1. derece yaralanma tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır\" ifadelerine yer veirldi.

(FOTOĞRAFLI)

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