Trabzonspor’dan Burak Yılmaz açıklaması

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, dün oynanan Kasımpaşa maçının ardından İstanbul’da trafik kazası geçiren forvet oyuncusu Burak Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul’da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

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