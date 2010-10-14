-TRABZONSPOR'DAN "ALANZINHO" AÇIKLAMASI TRABZON (A.A) - 14.10.2010 - Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı oyuncu Alanzinho'nun kulübe transfer sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp eski yöneticilerinden İbrahim Hacıosmanoğlu'nun medyaya yansıyan açıklamalarında, Alanzinho'nun transfer bedelinin Gürcistan üzerinden Norveç Kulübü Stabaek'e gönderildiği iddiasına yer verildiği, Jaja'nın transfer edildiği Ukrayna'nın da 'kara para aklama ülkesi' olarak ilan edildiği belirtildi. Alanzinho'nun 4 milyon avro bedelle transfer edildiğinin kaydedildiği açıklamada, ''Alanzinho için 1.5 milyon avro peşinat olarak Anadolu Bank kanalıyla Stabeak Kulübü'nün Norveç bankası olan Bank 1 Saar'daki hesabına aktarılmış, geri kalan miktar için de Denizbank aracılığıyla teminat mektubu verilmiştir. Tüm bu gerçekler ışığında kamu yararına dernek olan ve bünyesinde İMKB'de işlem gören bir şirkete sahip bulunan kulübümüzün her ödemesi şeffaf ve denetlenebilir niteliktedir'' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''İstenen bilgi ve belgeler, ilgili herkese, yazıyla başvurmaları durumunda ibraz edilebilir. Ayrıca bir ülke vatandaşının bir başka ülkeyi 'kara para aklama ülkesi' olarak ilan etmesinin diplomatik sonuçları da iyi düşünülmelidir. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Trabzonspor'da yöneticilik yapmış, daha da önemlisi başkanlığa aday olmuş kişilerin dedikodularla değil, doğru bilgi ve belgelerle açıklamalarda bulunmaları hem kulüp saygınlığı hem de kendi inandırıcılıkları açısından büyük önem taşımaktadır.''