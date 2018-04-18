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Spor

Trabzonspor'da yöneticiler 1461 Trabzon'u ziyaret etti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün pilot takımı 1461 Trabzon'u ziyaret etti

18 Nisan 2018 16:42

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'da yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün pilot takımı 1461 Trabzon\'u ziyaret etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'ndeki 1461 Trabzon\'a ait kulüp binasına gelen Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 1461 Trabzon\'un antrenmanını takip ederek, teknik heyetle ve futbolcularla da sohbet etti.
Asbaşkan Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, Spor Toto 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden 1461 Trabzon\'un bir kaç sezondur istenilen konumda bulunmadığını belirterek, hep birlikte takımı layık olduğu yere getireceklerini söyledi. Trabzonspor\'un da bu takıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, \"Biz bu arzudayız, sizlerin de öyle olduğunu düşünüyoruz. 1461 Trabzon herkes için çok önemli. Ama burayı kuran insan olarak benim için daha da önemli. 1461 Trabzon benim bir evladım. Hep gözümüz ve ilgimiz üzerinizde olacak. Siz de eminim ki elinizden geleni yapacaksınız\" dedi.
Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ise futbolcuların performanslarını yükseltmesi gerektiğine dikkat çekerek, onlardan Trabzonspor\'da oynamaya hazır olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ziyaretten görüntüler
-Hacısalihoğlu\'nun açıklamaları
-Detaylar

FOTOĞRAFLI
 

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