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Spor

TRABZONSPOR'DA UMUT BULUT ŞOKU TRABZON (A.A)

26 Ağustos 2010 03:12

-TRABZONSPOR'DA UMUT BULUT ŞOKU TRABZON (A.A) - 25.08.2010 - Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bulut, yarın yapılacak Liverpool maçı kadrosuna alınmadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'da, Umut Bulut şoku yaşanıyor. Dün Fransa'nın Toulouse takımından transfer teklifi aldığı, ancak bordo-mavili kulübün satmayı düşünmediği Umut Bulut'un, teknik heyete sakat olduğunu söylediği ve bu nedenle kadroya alınmadığı öğrenildi.  Öte yandan bu oyuncunun Toulouse takımının teklifine sıcak baktığı, akşam saatlerinde de teknik direktör Şenol Güneş'le bu konu hakkında bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu arada oyuncunun kadro dışı bırakılmasının söz konusu olmadığını belirten kulüp yetkilileri ise Umut Bulut'un sadece Liverpol maçı kadrosuna alınmadığı belirtildi..

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