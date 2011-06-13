-TRABZONSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI TRABZON (A.A) - 13.06.2011 - Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, anlaşmaya vardıkları Brezilyalı oyuncu Paulo Henrique Carneiro Filho'nun 16 Haziran Perşembe günü Trabzon'da olacağını ve futbolcuyla cuma günü resmi sözleşme imzalayacaklarını belirtti. Henrique'nin ülkesinde tatilde olduğunu ifade eden Yener, ''Futbolcu tatilini bitirdikten sonra Trabzon'a gelecek. Cuma günü sözleşme imzaladıktan sonra da ülkesine dönmeyerek, takımın 20 Haziran'da başlayacağı ilk antrenmanında yer alacak'' dedi. Polonia Varşova Kulübü'nün oyuncusu Adrian Mierzejewski'nin de transferini sonuçlandırmaya çalıştıklarını anlatan Yener, ''Kulübü, futbolcuyu bırakmaya pek yanaşmıyor. Görüşmelerimiz sürüyor. Hafta içinde bu transferi sonuçlandırmaya çalışacağız'' diye konuştu. Bordo-mavililerin bu transferi sonuçlandıramaması halinde Sevilla'nın orta saha oyuncusu Romaric için tekrar girişimlerde bulunacağı öğrenildi. -İÇ TRANSFERDE TOLGA TAMAM- Yener, iç transferde kaleci Tolga Zengin ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Tolga'nın sözleşmesini uzatacaklarını ifade eden Yener, ''Burak ve Engin Baytar ile de görüşme yaparak, sözleşmelerini uzatma düşüncesindeyiz'' dedi. -YERLİLERDE AYKUT VE KEMAL- Trabzonspor'un yerli oyuncu transferinde ise Karşıyaka'dan orta alan oyuncusu Aykut ile Samsunsporlu Kemal ile ilgili girişimleri sürüyor. Aykut Akgün'ün bonservisi konusunda Karşıyaka kulübünün yüksek bonservis istediği ve bu futbolcu konusunda teklifini ileten bordo-mavililerin beklemede olduğu kaydedildi. Samsunspor'un stoper oyuncusu Kemal Tokak'ın bonservisi konusunda ise görüşmelerin sürdüğü ve bu transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu da öğrenildi.