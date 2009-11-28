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Spor

Trabzonspor'da Şenol Güneş devri başlıyor

Trabzonspor kulübü, Güney Kore'nin FC Seul takımını çalıştıran Şenol güneş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalıyor.

28 Kasım 2009 02:00

T24 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Güney Kore'nin FC Seul takımı ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan teknik direktör Şenol Güneş ile prensipte anlaşmaya vardıklarını ve deneyimli teknik direktör ile hafta içinde 3,5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Yener, Şenol Güneş ile Kore'de yaptıkları görüşmelerin olumlu noktalandığını belirterek, ''Güneş ile anlaşmaya vardık. Salı günü Trabzon'a gelerek göreve başlayacak'' dedi.

Güneş ile maddi konularda hiç konuşmadıklarını ifade eden Yener, ''Takımda çalışma şekliyle ilgili her şeyi konuştuk. Ama ekonomik konuda isteği olmadı. Yönetim ne uygun görürse onu kabul edeceğini söyledi. Trabzonspor'da hiçbir zaman para konuşmam dedi. Görüşmelerimiz iyi geçti ve olumlu noktaladık, bizi kırmadı'' dedi.

Güneş'in Pazartesi akşamı Türkiye'ye geleceğini kaydeden Yener, ''Salı günü Trabzon'da olacak ve basın toplantısı düzenleyecek. Büyük olasılıkla da Çarşamba günü Güneş ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağız. Trabzon'da çalışma şekliyle ilgili kendisi düzenleyeceği basın toplantısında bilgi verecek'' diye konuştu.

Yener, istatistiklere bakıldığı zaman Trabzon'a gelen bütün yabancı hocaların başarısız olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

''Trabzonspor, en başarılı dönemlerini, Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş gibi hocalar döneminde yaşamıştır. Yönetim olarak tüm camiada Şenol Güneş ile eski başarılı günlere kavuşacağımıza inanıyoruz. Sabırlı olacağız. Uzun vadeli bir programla yapılanma gerçekleştireceğiz. Her geçen gün ile daha iyiye gideceğimizi umuyoruz.''

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