Trabzonspor'da rota Inter'li Gary Medel

Geçen sezonun ortasından itibaren Serdar Taşçı transferi için çaba harcayan Trabzonspor, oyuncunun kulübü Spartak Moskova'nın transfere yanaşmaması üzerine rotasını İtalya Serie A takımlarından Inter forması giyen Gary Medel'e çevirdi. Sky Sports Italia muhabiri Gianluca Di Marzio, 29 yaşındaki Şilili milli futbolcunun Karadeniz ekibine yakın olduğunu öne sürdü.

Bordo-mavililerin savunma hattı için bir süredir görüştüğü ve kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki Serdar Taşçı’nın transferinde ilerleme kaydedemedi. Yönetim, 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar Taşçı'yla prensipte anlaşmasına rağmen kulübü Spartak Moskova’nın transfere onay vermemesi nedeniyle transferi bitiremedi. Serdar Taşçı'nın da Rus ekibinin kampına katıldığı belirtildi.

Hedef Medel

Trabzonspor, bu yüzden listesinde bulunan hem stoper hem de ön libero mevkiinde oynayabilen Inter'li Gary Medel için girişimde bulundu. Bordo-mavililerin, yüksek piyasa değerine rağmen İtalya Seri A ekibine 5 milyon Euro teklif ettiği, 29 yaşındaki oyuncu ile de görüşmelere başladığı bildirildi.

Musa Nizam yolcu

Karadeniz ekibinin, geride kalan sezonu kiralık olarak Gaziantepspor’da tamamlayıp Trabzonspor'a dönen Musa Nizam ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu noktada 2018 yılına kadar bulunan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedileceği kaydedildi.

Kaleye altyapıdan takviye

Geçen sene altyapıdan bir çok oyuncuyu A takım kadrosuna dahil eden Trabzonspor, son olarak 2001 doğumlu kaleci Arda Akbulut’u da kadrosuna kattı. Genç kalecinin bordo-mavili takımın yapacağı yurtdışı hazırlık kampına da dahil edilerek performansının değerlendirileceği ifade edildi.