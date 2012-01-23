-Trabzonspor'da Polonyalılar forma giyemiyor TRABZON (A.A) - 23.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonki başarısının uzağında bir görüntü veren Trabzonspor, Polonyalı oyuncularından verim alamıyor. Bordo-mavili takımda görev yapan Arkadaiusz Glowacki, Adrian Mierzejewski ile Pawel ve Piotr Brozek kardeşler, ligde sakatlık ve formsuzlukları nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanıyorlar. Polonyalı oyuncular en son bordo-mavili takımın Kardemir Karabükspor ile yaptığı lig maçında 18 kişilik maç kadrosunda kendilerine yer bulamadılar. Glowacki sakatlığı nedeniyle görev alamazken, Adrian 19 futbolcuyla Karabük'e giden bordo-mavili takımda 18 kişilik maç kadrosuna alınmayarak tribünde oturdu. Uzun süredir geçirdiği sakatlığı sona eren Piotr ve Pawel Brozek kardeşler de Karabük'e götürülmedi. En son ikinci yarının ilk haftasındaki Manisaspor maçında son 20 dakika forma giyen Pawel Brozek'in bu sezon bordo-mavili takımda sadece Ankaragücü ile yapılan maçta olmak üzere 1 golü bulunuyor. Piotr Brozek ise hiç 18 kişilik kadroya giremedi. Teknik direktör Şenol Güneş, sezon başında 5 milyon avro bonservis bedeli ile Polonia Varşova Kulübü'nden transfer edilen Adrian'ı ise en son ligde Samsunspor maçında son 15 dakikada oyuna sokarken, Kardemir Karabükspor maçında da kadroya almadı. Bordo-mavili takımda sık sık sakatlık geçiren Glowacki ise en son sakatlandığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından Samsunspor ve Kardemir Karabükspor maçında takımda yer alamadı. Bordo-mavili kulüpte kiralanmasına düşünülen Brozek kardeşlere ise şu ana dek bir resmi transfer önerisi gelmediği öğrenildi.