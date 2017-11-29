Trabzonspor’da Pınar Karşıyaka maçı öncesi ödeme krizi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında yarın deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da oyuncuların, ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle uçak biletlerini iptal ettikleri öğrenildi.

Bordo mavili basketbol takımında, ligin 8’inci haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka maçı öncesi ödeme krizi yaşanıyor. Oyuncuların ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle yönetime tepki amaçlı uçak biletlerini iptal ettikleri kaydedildi. Bugün saat 10.00’da Trabzon’dan Ankara aktarmalı olarak yapılaması planlanan yolculuğun gerçekleşmemesi üzerine Trabzonspor Basketbol Takımı’nın saat 11.00’de Trabzon’da antrenman yapacağı belirtildi. Oyuncularla yapılacak görüşmelerin ardından ise bordo mavili kafilenin bu akşam İzmir’e gitmeyi planladığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI