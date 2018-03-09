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Spor

Trabzonspor'da, olağanüstü genel kurul kararı

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulun nisan ayının ilk haftası gerçekleşmesi planlanıyor

09 Mart 2018 03:26

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, bu akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Hem camianın önde gelenlerinin baskısı, hem de taraftarın son dönemde artan istifa istemi sonrasında yönetimin kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldığı belirtildi. Mevcut yönetimin devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadığı ancak Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen’in devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Genel kurulun Nisan ayının ilk haftasında yapılmasının planlandığı ifade edildi. Mevcut yönetim kurulunun Aralık ayında görev süresi sona eriyordu. (DHA)

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Trabzonsporolağanüstü genel kurulAhmet ÇubukçuAli Rıza Egemen

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