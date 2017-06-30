T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da Musa Nizam ile yollar ayrıldı

26 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor’da 2014-15 ile 2015-16 sezonlarında toplamda 35 maçta forma giymişti.

30 Haziran 2017 14:50

Trabzonspor Kulübü, 26 yaşındaki stoper Musa Nizam’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen yazıda, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06.08.2014 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadesi yer aldı.

Geride kalan sezonu kiralık olarak Gaziantepspor’da tamamlayan ve 21 maçta görev yapan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor’da 2014-15 ile 2015-16 sezonlarında toplamda 35 maçta forma giymişti.
 

ETİKETLER

Musa NizamTrabzonsporsözleşmeayrılıkfeshedildiGaziantepsporstoper

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24