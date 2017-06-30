Trabzonspor'da Musa Nizam ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, 26 yaşındaki stoper Musa Nizam’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen yazıda, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Musa Nizam arasındaki 06.08.2014 başlangıç, 31.05.2018 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadesi yer aldı.



Geride kalan sezonu kiralık olarak Gaziantepspor’da tamamlayan ve 21 maçta görev yapan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor’da 2014-15 ile 2015-16 sezonlarında toplamda 35 maçta forma giymişti.

