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Spor

Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı biletleri satışta

TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR’un, Süper Lig’in 22’nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu

12 Şubat 2018 19:28

TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR’un, Süper Lig’in 22’nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Şenol Güneş Kompleksi’nde 18 Şubat 2018 Pazar günü saat 16.00’da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​ 400 TL, Platinum B Blok ​425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

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