Trabzonspor'da kadro toplanıyor

Kamil Ahmet ile Toure koşulara başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 5\'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Milli takımlarda yer alan oyuncuların fazla olduğu bordo mavililerde, izinli ve sakatlığının ardından takıma dönen oyuncularla kadrodaki oyuncu sayısı toparlanmaya başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, dar alanda pas ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenmana, Ümit Milli Takım\'da yer alan Uğurcan Çakır ile ülkelerinin A Milli Takım kamplarında yer alan Ogenyi Onazi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka ve Yusuf Yazıcı katılmadı. Tedavileri devam eden Burak Yılmaz ile Jose Sosa ise salonda çalıştı.

KAMİL AHMET İLE TOURE KOŞULARA BAŞLADI

Kamil Ahmet Çörekçi ile Zargo Toure yaşadıkları sakatlıkların ardından bugün takımdan ayrı koşu yaptı. Ayrıca Galatasaray maçının ardından izin alarak ülkesine giden Anthony Nwakaeme de Trabzon\'a gelerek takımla çalışmalara başlarken, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Abdülkadir Ömür de takımla çalıştı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

FOTOĞRAFLI