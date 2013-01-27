Trabzonspor'da istifa depremi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Elazığspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı. Elazığspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Güneş, takım üzerinde ciddi bir duygusal kırılma olduğunu ve kesinlikle bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Oyuncularına teşekkür eden Güneş, Trabzonspor'da görevinden istifa ettiğini dile getirerek, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kötü gittik ancak bu kötü gidiş muhakkak düzelecektir ancak bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Burada ben sorumluluğu alıyorum. Yönetim ile bu konuyu görüşmeme gerek yok. Umarın Trabzon camiası takımına bundan sonra daha fazla sahip çıkar ve her şey çok daha güzel olur." dedi.

Trabzonspor'un yüksek bir potansiyeli olduğunu ve bu potansiyeli sahaya yansıtmakta sorun yaşandığını ifade eden Güneş, "Üzgünüm, taraftarlarım adına çok üzgünüm. Elazığ karşısında 10 kişi de kalsak 9 kişi de kalsak kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımıza bazı şeyleri anlatmaya çalıştım ancak aynı duygu ve düşünceyi paylaşamadım, ilerleyemedik. Bu sebeple sorumluluk bende. Bu takım çok daha iyi bir durumda olabilir ve buna da inandığım için br kan değişikliğine ihtiyac var. Bu şekilde devam etmek bana da Trabzonspor'a yakışmıyor. Bu sebeple bu kararı vermek zorundaydık." şeklinde konuştu.

Trabzonspor Yönetimi'ne yardımcı olmak için böyle bir karar aldığını ifade eden Güneş, "Benim Trabzonspor'da kalmam ya da gitmem önemli değil. Burada önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Yönetimle bu konudaki düşüncelerimi zaman zaman paylaştım. Kaldığım süre içerisinde Trabzonspor'da biraz daha mesafa alırız diye düşündüm ama olmadı. Netice olarak Trabzonspor Yönetimi'ne yardımcı olmak durumundayım. Ben de Trabzonspor taraftarıyım." dedi.

'Soyunma odasından aradı'

Elazığspor yenilgisinin ardından soyunma odasına giden Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, istifa kararını yakın çalışma arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra Başkan Sadri Şener'i aradı. Şener'e, istifa kararı aldığını belirten Güneş, Başkan'ın "Sen bilirsin" sözleri üzerine kamuoyuna istifasını açıkladı.

"Bizim ısrarımızla kaldı'

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Şenol Güneş'in kendisini soyunma odasından aradığını belirterek, "Beni aradı ve 'istifa edeceğim' dedi. Şenol Hoca zaten 'çok yorgunum' diyordu. Bizim ısrarımızla görevde kaldı. Ona, 'Sen de yıprandın. Sen bilirsin' dedim. İzin verdim. Kararına saygı duyduğumu söyledim" ifadesini kullandı.

'Karaman ile devam'

Trabzonspor'da sezon sonuna kadar Ünal Karaman'ın takımın başında kalması bekleniyor. Sezon başında takımdan ayrılan ancak devre arasında yeniden yardımcı antrenör sıfatıyla takımın başına dönen Karaman'ın bundan sonra tek yetkili olarak sezon sonuna kadar takımı maçlara hazırlayacağı öğrenildi.