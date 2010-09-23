-TRABZONSPOR'DA GERGİN İDMAN TRABZON (A.A) - 23.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'un bugünkü antrenmanında önce Teofilo ve Tayfun ardından da kaptan İbrahima Yattara ile Gustavo Colman arasında gerginlik yaşandı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman neşeli başladı. Takım kaptanı İbrahima Yattara hafif tempoda başlayan antrenmanda kolbastı dahi oynarken takım arkadaşları bu futbolcuyu alkışladılar. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç oynandı. Çift kale maçta ilk olarak as takımda yer alan Teofilo ikili mücadelede sert girdiği Tayfun'u yere düşürdü. Tayfun da buna sinirlenerek yerde Kolombiyalı oyuncuya tekme attı. Daha sonra iki oyuncu arasında gerginlik yaşanırken araya giren takım arkadaşları olayın büyümesini engellediler. Çitf kale maçın son bölümünde ise yedek takımda oynayan takım kaptanı İbrahima Yattara, Colman'ı ayağıyla sert girerek düşürdü. Colman da buna tekme ile karşılık vererek Yattara'nın üzerine yürüdü. İki oyuncu arasında itişmeler yaşandıktan sonra araya giren yardımcı antrenör Ünal Karaman, takım kaptanı Yattara'yı çekerek uzaklaştırdı. Colman'ı ise Zafer Yelen ve Engin Baytar tutarak sakinleştirmeye çalıştılar. Antrenmanın bitiminde de teknik direktör Şenol Güneş, Yattara ile saha içinde konuştu. Güneş'e olayı anlatan Yattara'nın kafa ve dirsek işaretleri yaptığı gözlendi.