Trabzonspor'da gelecek planlamasına yönelik toplantı yapıldı

TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor Kulübü\'nün bünyesindeki profesyonel futbol sorumluları, yönetim kurulunda bulunan futbolla ilgili yöneticilerle bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Başkanı Haluk Şahin, Amatör Branşlar Sorumlusu Cahit Erdem, A Takım Teknik Direktörü Ünal Karaman, Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan, 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu ve Futbolcu İzleme Komitesi Sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu’nun katıldığı toplantıda karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleşti. Toplantıda Trabzonspor\'un futbola dair yaptığı plan ve program dahilinde atacağı adımlara yönelik kararlar alındı.

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