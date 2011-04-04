-TRABZONSPOR'DA GALATASARAY MESAİSİ TRABZON (A.A) - 04.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselen Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Serkan ile Konyaspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle olası bir beyin kanaması ihtimaline karşılık hastanede müşahede altına alınan Burak Yılmaz katılmadı. Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparak idmanı tamamlarken, diğer oyuncular pas ve yarı sahada çift kale maç yaptılar. Bu arada, ligde son 2 haftada Gençlerbirliği ve Konyaspor maçı kadrolarına alınmayan İbrahima Yattara'nın ise idmana çıkarken basın mensuplarına doğru yaptığı neşeli hareketler dikkati çekti. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.