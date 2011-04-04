T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR'DA GALATASARAY MESAİSİ TRABZON (A.A)

04 Nisan 2011 22:53

-TRABZONSPOR'DA GALATASARAY MESAİSİ TRABZON (A.A) - 04.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselen Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Serkan ile Konyaspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle olası bir beyin kanaması ihtimaline karşılık hastanede müşahede altına alınan Burak Yılmaz katılmadı.  Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparak idmanı tamamlarken, diğer oyuncular pas ve yarı sahada çift kale maç yaptılar. Bu arada, ligde son 2 haftada Gençlerbirliği ve Konyaspor maçı kadrolarına alınmayan İbrahima Yattara'nın ise idmana çıkarken basın mensuplarına doğru yaptığı neşeli hareketler dikkati çekti. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24