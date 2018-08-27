Trabzonspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas varyasyonları ve ayak tenisi oynandı. MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcuların düşük, oynamayanların ise yüksek şiddetli koşular yaptığı antrenman koşularla son buldu. Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ile tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı, sakatlığı bulunan Vahid Amiri ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi. Antrenmanı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar son bölümde takımı tribüne çağırarak meşale yakıp tezahüratlarda bulunurken, futbolcular da taraftarları alkışladı.

Bordo mavililer, yarın 10.30 ve 17.00\'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Taraftarların meşale şovu

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