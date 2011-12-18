-Trabzonspor'da düşüş sürüyor İSTANBUL (A.A) - 18.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, kötü gidişini sürdürdü. Fenerbahçe karşısında da mağlup olarak ligdeki son 3 maçını yitirmiş olan bordo-mavili ekip, 16. hafta sonunda 21 puanda kalarak zirvenin 13 puan gerisine düştü. Bordo-mavililer, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından önemli rakiplerinden Fenerbahçe'ye karşı da ilk yarıdaki maçını yitirmiş oldu. Sezona iyi başlayan Trabzonspor, son haftalarda büyük düşüş yaşarken, Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 resmi maçında galibiyetle tanışamadı. Resmi maçlardaki son galibiyetini 2-1'lik skorla Kayserispor'a karşı 6 Kasım tarihinde yapılan 10. hafta maçında alan Trabzonspor, ardından ligde 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kayserispor maçının ardından, Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalan, Beşiktaş'a 1-0 yenilen, Sivasspor'la 2-2 berabere kalan, Galatasaray'a 3-0, Gençlerbirliği'ne de 2-1 mağlup olan bordo-mavili ekip, Fenerbahçe'ye de 1-0'lık skorla boyun eğerek ligde galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Trabzonspor, Kayserispor karşılaşması sonrası Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda İnter'le 1-1, Lille ile de 0-0 berabere kaldı. Ligde rakip fileleri 13 kez havalandırarak gol krallığında zirvede bulunan Burak Yılmaz'ın son haftalarda yaşadığı gol sıkıntısı Fenerbahçe karşısında da devam etti. Gol attığı tüm maçları Trabzonspor'un kazanmasıyla dikkati çeken oyuncu, 2 kez rakip fileleri havalandırdığı Kayserispor maçının ardından, takımıyla Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 5, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 ve A Milli Takım'la çıktığı 1 maçta gol üretemeyerek, son 8 resmi karşılaşmasında topu ağlarla buluşturamamış oldu. Kayserispor maçının ardından ligde Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarında gol atamayan Burak, Fenerbahçe karşısında da şanssızlığını kıramadı. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında, son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 21 maçta yalnızca 1 kez galip gelebildi. 20 Mart 1993 tarihinde Kadıköy'de yapılan lig maçında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 19 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 jübile maçı olmak üzere toplam 21 karşılaşmadan 14'ünü yitirdi, 6'sında berabere kaldı, yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi. Bordo-mavili ekip, bu süre içinde kalesinde 41 gol görürken, rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Fenerbahçe, aynı sürede Trabzonspor ile yaptığı 21 maçın 20'sinde gol atmayı başardı. Trabzonspor, ligde zirve yarışının uzağında kalmasına karşın, bu sezon deplasmanlarda Fenerbahçe maçına kadar yenilgi yüzü görmezken, bir ilki bu deplasmanda yaşadı. Fenerbahçe karşısında Trabzonsporlu futbolcu Aykut Akgün, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın 35. dakikasında ilk sarı kartını alan Aykut Akgün, 55. dakikada Gökhan Gönül'e yaptığı müdahalenin ardında ikinci sarı-kartını görerek, kırmızı kartla oyundan atıldı. Trabzosporlu Gustavo Colman, Fenerbahçe karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Maçın 48. dakikasında hakem Cüneyt Çakır'dan sarı-kart gören Colman, bu sezon ligdeki 4. sarı kartını aldı. Daha önce Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş maçlarında sarı kart gören Colman, Orduspor karşısında takımdaki yerini alamayacak. Trabzonspor, bu sezon ilk yarıda oynanan 3 derbi maçta da kırmızı kart görerek maçı eksik tamamladı. Beşiktaş maçında Celutska, Galatasay maçında Zokora ve Fenerbahçe maçında da Aykut Akgün kırmızı kart görerek takımını sahada yalnız bıraktılar.