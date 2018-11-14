Trabzonspor'da Divan Kurulu 2'nci kez toplanıyor

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, 17 Kasım\'da genişletilmiş Divan toplantısı yapma kararı aldı.

26 Ekim 2018 tarihinde 43\'üncü Olağan Divan Genel Kurulu\'nu gerçekleştiren bordo-mavililerde 17 Kasım 2018 tarihinde genişletilmiş Divan toplantısının yapılması kararlaştırıldı. Trabzonspor Kulübü\'nden Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen\'in imzasıyla yapılan açıklamada, \"Trabzonsporumuzda son haftalarda yaşanan gelişmeler ve yaklaşan olağan kongre nedeniyle genişletilmiş divan toplantısının 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 12.00\'de kulübümüzün yeni idari binasında yapılmasına karar verilmiştir\" denildi.

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