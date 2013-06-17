Trabzonspor'da Colman gidiyor, Onur kalıyor

Trabzonspor’a dönmek istemeyen Arjantinli oyuncu Colman, kulüp yönetiminden tepki aldı. Büyük kulüplerin ilgi gösterdiği belirtilen Onur Kıvrak ise, kaleciliğine Trabzon’da devam etmek istedi.

Kendisine kulüp aramaya başlayan Gustavo Colman’a kulübünden sert tepki geldi. Trabzonspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Seni takımımda görmek istiyorum” diyerek aradığı Arjantinli futbolcu Gustavo Colman'dan beklediği cevabı alamadı. Akçay'a kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Colman, "Şu anda birkaç teklif var. Henüz kesin kararımı vermedim. Biraz süre istiyorum" dedi.

Trabzonspor'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan kaleci Onur Kıvrak ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Takımında mutlu olduğunu ifade eden Onur, "Gelecek sezon bu kaleyi korumaya devam edeceğim. Tolga Ağabey ile aramızda hiçbir sorun yok. Benim üzerimden çıkan spekülasyonlara taraftarlarımız asla inanmasın. Trabzonspor bana çok şey kattı ve ben de ona çok şey katmak istiyorum. Avrupa'ya gitmek istiyorum dedim ve bu olmadığı sürece Trabzon'da kalacağım" dedi.