-Trabzonspor'da ceza sıkıntısı TRABZON (A.A) - 21.08.2011 - Yeni sezonu Avrupa kupalarındaki eleme maçları nedeniyle erken açan Trabzonspor, henüz Spor Toto Süper lig başlamadan hem yönetim, hem sporcu hem de teknik adam olarak ceza sıkıntısı yaşıyor. İlk olarak Futbolda şike soruşturması kapsamında göz altına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan kulüp başkanı Sadri Şener'e yurt dışı yasağı cezası getirildi. Bordo-mavili takımın Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica, UEFA Avrupa Play-off turunda Athletic Bilbao deplasmanlarına bu nedenle gidemeyen başkan Şener, daha sonra Futbol Federasyonu tarafından tedbirsiz olarak da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Soruşturmada ismi geçen diğer yöneticiler Nevzat Şakar ve Recep Denizer de PFDK'ya sevk edilen diğer yöneticiler oldu. Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Şener, daha sonra buna tepki olarak basında çıkan açıklamalarına ilişkin olarak 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kulüp internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı bir başka açıklama nedeniyle de bordo-mavili kulübe 25 bin lira para cezası verildi. -Şener, stattan maç izleyemiyor Kulüp başkanı Sadri Şener, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle bordo-mavili takımın Benfica ile Athleti Bilbao ile deplasmanlarda yaptığı maçları stattan izleyemedi. Şener, ayrıca PFDK tarafından aldığı 30 günlük hak mahrumiyeti cezası nedeniyle de ligde de takımını temsil edemeyecek. -Güneş de PFDK'da Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş de İspanya'da yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Savunmasını Futbol Federasyonu'na gönderen ve bu konudaki kararı bekleyen Güneş, ayrıca Athletic Bilbao maçında da hakeme yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart ile tribüne gönderildi. Güneş, Athletic Bilbao maçında da yedek kulübesindeki yerini alamayacak. -4 oyuncu kart cezalısı Futbol federasyonunun aldığı kararlara ilişkin olarak yaptığı açıklamalarla başkan Şener ve yönetim kurulu üyeleri cezalandırılırken bu konudaki kararı bekleyen teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra bordo-mavili futbolcular da maçlarda gördükleri kartlar ile cezalı konumuna düştüler. Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda sarı kart gören Zokora ve kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Adrian, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında forma giyemediler. Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Burak ile sarı kart gören Colman ise bu takımla 25 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililer, Burak, Adrian ve Colman gibi üç önemli oyuncusunun forma giyemeyecek olması nedeniyle rövanş maçı öncesi bir hayli sıkıntı yaşıyor.