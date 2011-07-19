T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR'DA CALE'NİN SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ TRABZON (A.A)

19 Temmuz 2011 20:49

-TRABZONSPOR'DA CALE'NİN SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ TRABZON (A.A) - 19.07.2011 - Trabzonspor Kulübü, Hırvat oyuncusu Hrvoje Cale'nin sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Hrvoje Cale'nin kulübümüzle olan 09.06.2008 tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Anlaşmaya göre Hrvoje Cale, kulübümüze 400 bin Avro sözleşme fesih bedeli ödeyecektir'' denildi. Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren bir diğer Hırvat oyuncusu Drago Gabric'in de sözleşmesini fesh etmişti. Cale ile yollarının ayrılmasının ardından bordo-mavili takımda yabancı oyuncusu sayısı 9'a düşmüş oldu. Öte yandan, bordo-mavili kulüp, profesyonel sözleşme yaptığı ve geçen sezon pilot takımı 1461 Trabzon'a kiraladığı Coşkun Ekim'in de sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24