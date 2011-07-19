-TRABZONSPOR'DA CALE'NİN SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ TRABZON (A.A) - 19.07.2011 - Trabzonspor Kulübü, Hırvat oyuncusu Hrvoje Cale'nin sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, İMKB'ye gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Hrvoje Cale'nin kulübümüzle olan 09.06.2008 tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Anlaşmaya göre Hrvoje Cale, kulübümüze 400 bin Avro sözleşme fesih bedeli ödeyecektir'' denildi. Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren bir diğer Hırvat oyuncusu Drago Gabric'in de sözleşmesini fesh etmişti. Cale ile yollarının ayrılmasının ardından bordo-mavili takımda yabancı oyuncusu sayısı 9'a düşmüş oldu. Öte yandan, bordo-mavili kulüp, profesyonel sözleşme yaptığı ve geçen sezon pilot takımı 1461 Trabzon'a kiraladığı Coşkun Ekim'in de sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini bildirdi.