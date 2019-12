Fortis Türkiye Kupası'nda dün Gaziantepspor ile karşılaşan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Trabzonspor'da bir ilk yaşandı. Bordo-mavili takım, tarihinde ilk kez bir müsabakaya Trabzon'lu olmayan oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıktı.



Kurulduğu 1967 yılından bu yana her yıl kadrosunda Trabzonlu oyuncuları bulunduran ve maçlarda muhakkak Trabzon kökenli futbolcuların yeraldığı kadrolarla çıkmaya özen gösteren Trabzonspor, bu geleneğini dün oynanan Gaziantepspor maçında bozdu.



Bu sezon kadrosunda Trabzon kökenli oyuncu olarak takım kaptanı Hüseyin Çimşir, Tayfun Cora, Barış Memiş ve kaleci Tolga Zengin'i bulunduran Trabzonspor, Gaziantepspor karşısına ise tarihinde bir ilk yaşatarak çıktı.



Trabzon kökenli bir oyuncu ilk 11'de sahada yer almadı. İlk 11'de Tony Sylva, Serkan, Song, Giray, Cale, Ceyhun, Selçuk, Colman, Yattara, Isaac ve Gökhan Ünal'a şans tanıyan Yanal'ın oyuncu değişikliklerinde bile Trabzonlu oyuncuları tercih etmediği görüldü. Yapılan araştırmada geçmiş yıllarda bordo-mavili takımın oynadığı maçlarda ilk 11'de sahaya sürdüğü kadrolarda mutlaka Trabzon kökenli bir oyuncuyu bulundurduğu gözlendi.



Özellikle en son şampiyonluğun elde edildiği 1983-84 sezonundan sonra bir değişim yaşamaya başlayan Trabzonspor yurt içinden ve yurt dışından söz konusu sezondan sonra daha çok oyuncu alımı yapmaya başladı.



Trabzonspor'un şampiyonluk elde ettiği yıllarda en büyük payın Trabzon kökenli oyunculara ait olduğu sürekli konuşulmasına ve tartışılmasına rağmen Gaziantepspor maçında Trabzon kökenli futbolculardan yoksun sahaya çıkılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Her dönem Trabzonspor ruhunu ile övünen Trabzonsporlular ve yöneticiler her fırsatta bu ruhu geri getirmek için çaba harcasa da Gaziantepspor karşısında sahaya sürülen kadrodan ve oynanan futboldan memnun kalınmadı